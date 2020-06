Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland bekommen vom 1. Juli an höhere Altersbezüge. Der Bundesrat billigte am Freitag in Berlin die Erhöhung der Renten um 3,45 Prozent im Westen und 4,20 Prozent im Osten Deutschlands. Das ist die zweithöchste Steigerung in den vergangenen zehn Jahren. Nur 2016 stiegen die Renten stärker.