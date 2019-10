Bayern dringt auf ein schnelles Verbot von Glyphosat in privaten Gärten. Der bayerische Minister für Bundesangelegenheiten, Florian Herrmann, sagte der "Augsburger Allgemeinen", der Einsatz in Haus- und Kleingärten sollte schnellstmöglich eingedämmt werden. Der Rückgang von Insekten und Vogelarten sei auch auf Pflanzenschutzmittel zurückzuführen. Glyphosat steht in der Diskussion, weil es möglicherweise krebsauslösend wirkt. Dies ist in der Forschung allerdings umstritten.