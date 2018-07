Musterfeststellungsklage:

Der Bundesrat machte den Weg für sogenannte Musterfeststellungsklagen. Dabei geht es um Fälle mit vielen Geschädigten wie beim Dieselskandal. Verbraucherschutzverbände können künftig für Betroffene vor Gericht ziehen, um Streitfälle grundsätzlich zu klären. Dafür müssen sich binnen zwei Monaten mindestens 50 Betroffene registrieren lassen. Konkrete Schadenersatzansprüche müssen dann im Anschluss über individuelle Klagen eingefordert werden. Das Gesetz soll am 1. November 2018 in Kraft treten, damit in der Abgasaffäre mögliche Ansprüche geschädigter VW-Kunden nicht verjähren. Über eine Musterfeststellungsklage könnten sich Verbraucher auch etwa gegen hohe Strom- oder Gaspreise wehren.