Unter bestimmten Voraussetzungen können künftig auch jüngere Menschen den Bundesfreiwilligendienst in Teilzeit leisten. Die beschlossene Neuregelung sieht für "Bufdis" unter 27 Jahren allerdings vor, dass ein "berechtigtes Interesse" an einer Reduzierung der täglichen oder wöchtlichen Dienstzeit bestehen muss. Als Beispiele werden etwa Alleinerziehende oder die Pflege eines Angehörigen genannt. In Einzelfällen soll auch die Teilnahme an einem Bildungs- oder Qualifizierungsangebot oder für Ausländer die Teilnahme an einem Integrationskurs anerkannt werden. Freiwillige ab 27 Jahren können den Dienst bereits in Teilzeit leisten - eine Mindestzeit von 20 Stunden ist aber vorgeschrieben.