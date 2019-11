Die Bundesländer könnten am Freitag wichtige Teile des Klimapakets der Bundesregierung vorerst stoppen. Der Bundesrat berät darüber, zu welchen Gesetzen der Vermittlungsausschuss einberufen werden soll.

Vor allem die an zehn Landesregierungen beteiligten Grünen fordern Nachbesserungen. Die geplanten Maßnahmen reichen aus ihrer Sicht nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Doch auch in den Reihen der Union gibt es Widerstand. So verlangten die CDU-Ministerpräsidenten Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein) sowie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Änderungen.