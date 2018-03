Der Bundesrat will das Fotografieren von Todesopfern bei Unglücken unter Strafe stellen. Die Länderkammer stimmte einem entsprechenden Antrag aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen zu. Der Gesetzentwurf zum Schutz des Persönlichkeitsrechts von Verstorbenen soll nun dem Bundestag zugeleitet werden.

Gaffer sind ein Ärgernis – so sieht es Niedersachsens SPD-Innenminister Boris Pistorius. Immer wieder würden bei schweren Unfällen Menschen aus purer Sensationsgier das Geschehen aus nächster Nähe beobachten wollen. Schon das sei ein abstoßendes Verhalten, so Pistorius im Bundesrat.



Aber es gehe noch schlimmer: "Sie schrecken nicht davor zurück, mit ihren Handys das Geschehen als solches, aber auch die verletzten Unfallopfer zu filmen und zu fotografieren. Die Dreistesten unter ihnen - und das sind nicht die wenigsten - verbreiten ihre Aufnahmen sogar über die sozialen Netzwerke und geben sie an Zeitungen und Fernsehanstalten weiter."