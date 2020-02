Von einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen stand nichts in dem Papier . Scheuer gilt als Gegner des Tempolimits. Hier kommen die Fachausschüsse des Bundesrats ins Spiel. Mehr als 70 Änderungen fordern die Fachleute am bisherigen Entwurf der Bundesregierung.

"Und wir haben in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland Autobahnen gebaut, die eben genau diese Standards erfüllen, dass man mit Richtgeschwindigkeit in Deutschland fahren kann und das muss auch so bleiben. An den Stellen, an denen es verkehrstechnisch nicht anders geht, gibt es eine Regulierung der Geschwindigkeit, aber ansonsten sollen die Deutschen angemessen Auto fahren."