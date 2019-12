Toilettenhäuser für mehr als 80.000 Euro pro Kabine, ein Schützenpanzer ohne Gefechtssimulator oder fehlende Aufsicht des Staatskonzerns Deutsche Bahn - der Bundesrechnung listet in seinem 300 Seiten Jahresbericht mehrere Mängel in der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes auf.

Aufgelistet sind etwa überdimensionierte WC-Anlagen auf unbewirtschafteten Rastplätzen an Bundesautobahnen in Niedersachsen. Das Bundesverkehrsministerium plane trotz Kritik des Rechnungshofes, acht weitere dieser Anlagen mit jeweils sechs Kabinen für insgesamt circa vier Millionen Euro in Auftrag zu geben. Die Kosten pro Kabine betragen damit mehr als 80.000 Euro. Die Wirtschaftlichkeit der WC-Anlagen habe das Ministerium nicht geprüft.