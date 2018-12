Die Bundesregierung will die Arbeitsmigration nach Deutschland erleichtern. Das von der Großen Koalition verabschiedete Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll Ausländern mit einem Berufsabschluss erlauben, in Deutschland zu arbeiten. Bislang ist das auf Hochqualifizierte und Fachkräfte in Mangelberufen beschränkt.