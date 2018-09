Die Bundesregierung will die Beitragszahler bei der Arbeitslosenversicherung entlasten. Ein Gesetzentwurf sieht vor, ab Januar die Beiträge um 0,5 Punkte auf 2,5 Prozent zu senken. Kurzzeit-Beschäftigte sollen leichter Arbeitslosengeld erhalten. Bislang muss ein Arbeitnehmer zwölf Monate Beiträge zur Arbeitslosenversicherung in einem Zeitraum von 24 Monate nachweisen, um in den Genuss dieser Leistung zu kommen. Der Rahmen wird auf 30 Monate ausgeweitet. Die Pläne führen zu Mindereinnahmen und Mehrausgaben der Bundesagentur für Arbeit im Umfang von mehr als sieben Milliarden Euro pro Jahr.