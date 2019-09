Die Bundesregierung hat ihre Regelungen zur Begrenzung ausufernder Mieterhöhungen erweitert. Das Kabinett beschloss Änderungen bei der Berechnung der Vergleichsmiete, die Erhöhungen in bestehenden und auch Neuverträgen dämpfen soll. Künftig sollen die Mieten aus sechs statt nur vier Jahren in den Vergleichswert einfließen. Dadurch sinkt die Vergleichsmiete tendenziell, denn im Regelfall waren die Mieten vor sechs Jahren noch deutlich niedriger. An die Vergleichsmiete ist auch die Mietpreisbremse gekoppelt. Das Justizministerium rechnet damit, dass Mieter durch die Änderung schon im ersten Jahr 117 Millionen Euro sparen. Der Bundestag muss der Änderung noch zustimmen.

Der Krankenschein in Papierform soll bald der Vergangenheit angehören. Ärzte sollen die Krankmeldung künftig direkt an den Arbeitgeber weiterleiten. Ein entsprechendes Gesetz will die Bundesregierung am Mittwoch auf den Weg bringen.