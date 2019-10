Bundesumweltministerin Svenja Schulze sprach im Anschluss von einer verbindlichen Vorgabe für die Bundesregierung zur Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes bis zum Jahr 2030. Zugleich forderte sie Klima-Aktivisten auf, die Handlungsfähigkeit der Demokratie und der Politik nicht infrage zu stellen. Klimaschutz benötige gesellschaftliche Mehrheiten. Kompromisse seien ein Wert an sich, wenn es gelinge, verschiedene Interessen zusammenzubringen und Konflikte zu befrieden.

Auch am Mittwoch hatten Aktivisten der Klimabewegung "Extinction Rebellion Brücken in Berlin besetzt und damit ein Verkehrschaos in der Hauptstadt ausgelöst.