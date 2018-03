In einer ihrer letzten Entscheidungen hat die geschäftsführende Bundesregierung Weichen für Mandate für mehrere Auslandseinsätze der Bundeswehr gestellt. Die abschließende Entscheidung trifft der Bundestag.

Mehr Soldaten nach Afghanistan

So soll der Einsatz in Afghanistan deutlich ausgeweitet werden. Statt 980 Soldaten könnten künftig bis zu 1.300 Soldaten eingesetzt werden können. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen verteidigte die geplante Aufstockung. In der ARD sagte sie am Morgen: "Wir brauchen Geduld und einen langen Atem". Es gehe weiterhin darum, die afghanischen Sicherheitskräfte in die Lage zu versetzen, die Bevölkerung und das Land besser zu schützen. Wenn man die vergangenen Jahre betrachte, sei das "eine Geschichte der Fortschritte, aber auch der Rückschläge", räumte sie ein.

Unterstützung kommt vom außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Niels Annen. Er sagte MDR AKTUELL: "Die Sicherheitslage ist der Schlüssel zum Wiederaufbau" in Afghanistan. Die Sicherheitslage habe sich dramatisch verschärft. Die Zeit, in der deutsche Soldaten gegen Aufständische gekämpft hätten, sei aber endgültig vorbei, das sei nun Aufgabe der afghanischen Armee.

Truppen sollen auch im Zentralirak eingesetzt werden

Im Irak soll die Bundeswehr künftig nicht nur kurdische Kämpfer, sondern auch die irakische Armee ausbilden. Nach einem ARD-Bericht ist geplant, dass ab April ein neues Mandat in Kraft tritt, das "die Durchführung von spezialisierten Ausbildungslehrgängen" und "Maßnahmen des Fähigkeitsaufbaus für die regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte mit Fokus auf die zentralirakischen Streitkräfte" vorsieht. Damit käme die Bundeswehr künftig auch im Zentralirak zum Einsatz. Allerdings würde hier die Zahl der Soldaten von 1.250 auf 800 begrenzt.

Von der Leyen: Einsatz völkerrechtlich stabil

Von der Leyen würdigte die bisherige Ausbildungshilfe für die kurdischen Peschmerga in deren Kampf gegen die Terrormiliz IS als großen Erfolg. Nun stehe der Wiederaufbau des Landes und des Staates Irak im Zentrum. Es gelte, den Irak zu einem stabilen Land zu machen. Daher solle die Bundeswehr in Bagdad die Zentralregierung unterstützen, bleibe aber auch weiter im kurdischen Erbil aktiv. Völkerrechtlich stehe dieses Mandat "auf einer sicheren (...) Basis".

Kritik am Zeitplan der Ministerin

Im Dezember hatte die geschäftsführende Regierung die Bundeswehreinsätze zunächst um nur drei Monate verlängert, um Entscheidungen der neuen Regierung nicht vorzugreifen.

Union und SPD verständigten sich im Koalitionsvertrag darauf, nach dem Einsatz gegen die Terrormiliz IS den Einsatz im Irak zu einer langfristigen Stabilisierung des Landes umzubauen.