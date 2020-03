Die Bundesregierung hat ein Nothilfepaket für von der Corona-Krise besonders Betroffene auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss am Montag mehrere große Schutzschirme und umfangreiche Rechtsänderungen. Damit die geplanten Hilfen für Familien, Mieter, Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmen rasch ankommen, soll der Bundestag den Maßnahmen im Schnellverfahren bereits am Mittwoch zustimmen, der Bundesrat am Freitag.