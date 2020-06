Nach monatelangem Streit einigten sich die Ministerien auf Kompromisse: So soll zwar in Deutschland nur grüner Wasserstoff gefördert werden, also die Erzeugung aus Wind- und Sonnenstrom. Bei Importen kann demnach auch CO2-neutraler, sogenannter blauer Wasserstoff genutzt werden. Dieser entsteht, wenn etwa durch den Einsatz von Erdgas frei gewordenes CO2 unterirdisch gespeichert und damit wieder neutralisiert wird. Auch aus Biomasse gewonnener Wasserstoff gilt als blauer Wasserstoff, da das bei der Produktion freigesetzte CO2 zuvor von den Pflanzen gebunden wurde, die in Biomasse-Anlagen verbrannt werden.