Die Bundesregierung will die von Facebook angekündigte Kryptowährung Libra in Deutschland nicht zulassen. Der CDU-Parlamentarier Thomas Heilmann sagte dem "Spiegel", die große Koalition sei sich einig, "marktrelevante private Stablecoins" nicht zuzulassen.

Deutschland und Frankreich bekräftigten beim Treffen der EU-Finanzminister in Helsinki ihre Vorbehalte gegen den Facebook-Plan. Die Finanzminister beider Länder nannten neben der geldpolitischen Souveränität in ihrer gemeinsamen Erklärung eine Reihe weiterer "Herausforderungen" durch Kryptowährungen: finanzielle Sicherheit, Investorenschutz, Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den Datenschutz.

Facebook will Libra im kommenden Jahr einführen. Der US-Konzern verspricht den Nutzern seiner Plattformen, das Einkaufen und Geldüberweisen im Internet werde dadurch so einfach wie das Versenden einer Textnachricht. Libra gehört bei den Kryptowährungen zu den sogenannten Stablecoins, deren Preis durch bestimmte Mechanismen vor starken Schwankungen geschützt werden soll - in diesem Fall durch Anbindung an einen Währungskorb.