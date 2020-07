Danach soll die Gleichstellung von Frauen und Männern künftig bei allen Gesetzen und Förderprogrammen berücksichtigt werden. Vereinbart sind neun Ziele mit insgesamt 67 Einzelmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem die Gleichheit bei Löhnen und Gehälterm und eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Dafür sollen Erwerbsarbeit und unbezahlte Sorgearbeit gerechter verteilt werden. Verbessert werden sollen die Karrierechancen von Frauen; sie sollen künftig auch stärker in der Wirtschaft und in den Parlamenten vertreten sein. Weitere Ziele sind die gleichberechtigte Präsenz in Kultur und Wissenschaft sowie mehr Frauen in Führungspositionen des Bundes.