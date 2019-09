Der Unkrautvernichter Glyphosat soll ab dem kommenden Jahr deutlich weniger eingesetzt werden. Das hat die Bundesregierung am Mittwoch beschlossen. Zunächst soll ein Verbot für private Anwender, in Schutzgebieten und in der Nähe von Gewässern gelten. Ende 2023 wird die Anwendung dann ganz verboten. Dann läuft auch die EU-Genehmigung für den Unkrautvernichter ab, der im Verdacht steht, krebserregend zu sein.