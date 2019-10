Polizeipräsenz vor einer Synagoge. Nach dem Anschlag eines Rechtsextremisten am 9. Oktober 2019 in Halle wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.

Polizeipräsenz vor einer Synagoge. Nach dem Anschlag eines Rechtsextremisten am 9. Oktober 2019 in Halle wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Bildrechte: dpa

Massnahmen gegen Rechtsextremismus Bundesregierung will Waffenbesitz strenger kontrollieren

Das Bundeskabinett will am Mittwoch ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus auf den Weg bringen. Es umfasst Schritte gegen Hass und Gewaltdrohungen im Internet, eine Verschärfung des Waffenrechts, mehr Ressourcen für die Sicherheitsbehörden sowie einen besseren Schutz von Synagogen. Diese Maßnahmen hatten die Innenminister nach dem Anschlag in Halle vereinbart. Das Neun-Punkte-Papier liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor: