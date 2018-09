Die 2015 eingeführte Mietpreisbremse sieht vor, dass bei Neuvermietungen die ortsübliche Vergleichsmiete um nicht mehr als zehn Prozent überschritten werden darf. Vor allem in Ballungszentren sollen damit Mieterhöhungen verlangsamt werden.

Demonstrant bei einer Kundgebung gegen Gentrifizierung: "Stoppt den Mietwahnsinn" Bildrechte: IMAGO

Zugleich wird die Modernisierungsumlage, über die Vermieter die Kosten einer Renovierung an Mieter weitergeben können, in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten für zunächst fünf Jahre von elf auf acht Prozent abgesenkt.



Die Reform enthält auch Maßnahmen, um ein "Herausmodernisieren" von Mietern aus einer Wohnung zu verhindern. So kann es künftig mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 Euro geahndet werden, wenn ein Umbau zu erheblichen und nicht notwendigen Belastungen des Mieters führt.