Kanzlerin Merkel am Porsche-Stand auf der IAA in Frankfurt. Konzern-Chef Blume berichtet ihr von 30.000 Vorbestellungen für das Elektromodell Taycan. "Also ein Jahr Wartezeit", folgert Merkel. Blume antwortete: "Wir machen's exklusiv", doch Merkel lehnte dankend ab. Bildrechte: dpa