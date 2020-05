Wenn die Urlauber wieder kommen, sollen Hygienekonzepte verhindern, das sich das Virus erneut ausbreitet - die Stühle würden vermutlich etwas weiter auseinander gerückt. Bildrechte: dpa Die Bundesregierung arbeitet vier Wochen vor Ferienbeginn in den ersten Bundesländern an einem Neustart des Tourismus über europäische Grenzen hinweg. Geplant ist, ab dem 15. Juni die 26 Partnerländer Deutschlands in der Europäischen Union sowie Großbritannien und die vier Länder des Schengenraumes Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein wieder freizugeben.

Beschluss eventuell schon am Mittwoch

Das sieht der Entwurf eines Eckpunktepapiers vor, das möglicherweise schon am Mittwoch im Kabinett beschlossen wird.



Bundesaußenminister Heiko Maas hatte die weltweite Reisewarnung am 17. März ausgesprochen - ein bisher einmaliger Schritt. Eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot, erlaubt aber eine Stornierungen gebuchter Reisen. Nun soll die Reisewarnung durch Reisehinweise ersetzt werden, die Risiken für die jeweiligen Länder aufzeigen.

Obergrenze für Neuinfektionen übernehmen

Wenn der Tourismus wieder losgeht, bedeutet das nicht, dass alles wieder so sein wird, wie vor der Corona-Krise. Bildrechte: imago images/Ralph Peters Die Aufhebung der Reisewarnung soll ein Signal sein, dass der grenzüberschreitende Urlaubsverkehr in Europa wieder aufgenommen werden kann. Das sei sowohl wichtig für die Menschen als auch für die Reisebranche und die wirtschaftliche Stabilität in den Partnerländern, heißt es in dem Papier.



Um einen möglichst guten Schutz der Touristen vor einer Corona-Infektion zu gewährleisten, will sich die Bundesregierung in der EU für eine Reihe gemeinsamer Kriterien einsetzen. Unter anderem schlägt sie die Übernahme der Obergrenze von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen durch die anderen europäischen Länder vor. In Deutschland führt eine Überschreitung dieser Grenze zu einer Wiedereinführung von bereits abgeschafften Anti-Corona-Maßnahmen.

Zudem sollen die einzelnen Länder Konzepte zur Einhaltung von Abstandsregeln und zur Handhygiene, zum Tragen von Masken und zur Belüftung und Desinfektion von Räumen entwickeln. Die Schutzkonzepte sollen auch Pläne für den Fall der Erkrankung von Urlaubern enthalten sowie hinreichende Testkapazitäten, Quarantäne- und Behandlungsmöglichkeiten nachweisen.

Sicherheit in Flugzeugen, Bahnen und Schiffen zwingend

Zudem müssten die Empfehlungen der EU-Kommission für die Sicherheit von Passagieren und Personal in Transportmitteln wie Flugzeugen umgesetzt werden.