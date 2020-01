Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, will am späten Donnerstagvormittag auf der Bundespressekonferenz den Fahrplan für den Kohleausstieg vorstellen. Dazu muss ein entsprechendes Gesetz zuvor im Bundeskabinett verabschiedet werden, was am Vormittag passieren soll. So der Plan. Bis zuletzt hatte es allerdings Kritik an dem Gesetz gegeben, auch weil es deutlich von den Empfehlungen der Kohlekommission abweicht.

Die Alten gehen zuerst

In dem Gesetz geht es um den Weg aus der Stein- und Braunkohleverstromung und die dazu nötigen Gesetzesänderungen, wie etwa des Energiewirtschaftsgesetzes. Vor gut einer Woche konnten sich Bund und Länder auf einen gemeinsamen Fahrplan einigen. So sollen die ältesten Meiler zuerst vom Netz genommen werden. Vor allem das Rheinische Revier wird davon betroffen sein. Das Lausitzer Revier wird bis 2030 still gelegt. Das letzte Steinkohlekraftwerk in Deutschland soll spätesten Ende 2038 vom Netz.

2026 und 2029 soll jeweils geprüft werden, ob ein Ausstieg bereits bis 2035 möglich ist. Damit könnte das Abschaltdatum um jeweils drei Jahre ab 2030 vorgezogen werden.

Milliardenentschädigungen für Industrie und Länder

Industrie und Umweltschützer unzufrieden

Mitglieder der Kohlekommission selbst hatten sich beschwert, dass die Bundesregierung die erzielten Einigungen zum Klimaschutz vernachlässigt habe. Die Einigung schade dem Klima und koste viel Geld. Besondere Kritik erntete die geplante Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks Datteln 4. Generell halten Umweltverbände das Ausstiegstempo für zu niedrig. Sie kritisieren die Abschlattermine von fast allen Braunkohlekraftwerken, aber auch das fortgesetzte Abbaggern weiterer Dörfer für den Braunkohleabbau.