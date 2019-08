Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die Schutzgebiete im Amazonas für die wirtschaftliche Ausbeutung freigegeben. Bildrechte: imago/Xinhua

Bolsonaros Regierung bekennt sich offiziell zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens, dass die illegale Abholzung des Regenwalds bis 2030 auf Null zurückfahren und eine umfangreiche Wiederaufforstung starten will. Gleichzeitig hatte der Präsident bei seinem Amtsantritt angekündigt, Schutzgebiete im Amazonas für die wirtschaftliche Ausbeutung freizugeben.



Im Juli wurde laut dem brasilianischen Weltrauminstitut Inpe drei Mal so viel Regenwald illegal abgeholzt wie im Vorjahreszeitaum. Die Amazonasregion wird für den Anbau von Soja genutzt, welches als Tierfutter für die Rinderzucht verwendet wird. In den letzten 50 Jahren sollen rund 17 Prozent des Regenwaldes verschwunden sein.