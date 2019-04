Mit einer Nationalen Tourismusstrategie will die Bundesregierung die Tourismusbranche in Deutschland stärken. Ein entsprechendes Eckpunktepapier des Wirtschaftsministeriums soll am Dienstag im Kabinett beraten werden. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der meist kleinen und mittleren Unternehmen gegenüber der wachsenden globalen und digitalen Konkurrenz zu stärken.