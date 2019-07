Stichwort Wahltarif Im Jahr 2007 erlaubte der Gesetzgeber den gesetzlichen Krankenkassen sogenannte Wahltarife auf Kostenerstattungsbasis. Dabei gehen die Patienten wie Privatversicherte in Vorleistung und bekommen später Geld von ihrer Kasse erstattet. Auch die Ärzte können in Anlehnung an die private Krankenversicherung abrechnen.