Der Bundestag hat sich anlässlich des 70-jährigen Bestehens Israels zum Existenzrecht des jüdischen Staates bekannt und dem Antisemitismus in Deutschland den Kampf angesagt. "Israels Existenzrecht und Sicherheit sind für uns nicht verhandelbar", heißt es in einem Antrag, der am Donnerstag im Parlament mit großer Mehrheit verabschiedet wurde. Darin wird auch die Zunahme antisemitischer Straftaten in Deutschland beklagt. "Es darf nicht sein, dass die Zahl der Übergriffe weiter steigt und sich Juden in Deutschland bedroht fühlen."

Nur Linke enthalten sich

Dem Antrag stimmten nach einer kontroversen Debatte die Abgeordneten von Union, SPD, AfD, FDP und Grünen zu. Nur die Linke enthielt sich. Sie legte zusammen mit den Grünen einen weiteren Antrag vor, der aber abgelehnt wurde. Über das Einstehen für Israels Existenzrecht und Sicherheit, das die Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel als deutsche Staatsräson bezeichnete, bestand in der Debatte aber zwischen allen Bundestagsparteien Einigkeit.

Broder: "Signal an eigene Bevölkerung"

Angriff auf Kippa-Träger in Berlin

Das klare Bekenntnis des Bundestages gegen Antisemitismus erfolgte auch vor dem Hintergrund des jüngsten Angriffs eines Syrers auf einen jungen Mann mit der jüdischen Kopfbedeckung Kippa in Berlin. Einzelne Abgeordnete von CDU und FDP trugen mit Blick auf den Vorfall im Bundestag demonstrativ selbst die kleine runde jüdische Kopfbedeckung.



AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sagte mit Blick auf die antijüdische Attacke in Berlin: "Wer den Davidstern verbrennt und Kippa-Träger angreift, hat das Gastrecht in diesem Land verwehrt." Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt wies das AfD-Bekenntnis zum Kampf gegen den Antisemitismus hingegen als unglaubwürdig zurück und bezeichnete Gauland als "Wolf im Schafspelz".

Erfassung antisemitischer Vorfälle gefordert