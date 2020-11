Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch im Bundestag

Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch im Bundestag Bildrechte: dpa

Der Bundestag debattiert zur Stunde in aufgeheizter Stimmung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Die Neufassung soll im Schnelldurchlauf noch heute durch Bundestag und Bundesrat gehen. Damit sollen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gesetzlich ermöglicht werden. Zahlreiche Abgeordnete des Bundestages saßen während der Debatte auf den sonst für Besucher vorgesehenen Tribünen, um die Abstände im Saal einzuhalten.

Gleich zum Auftakt scheiterte die AfD mit dem Versuch, die umstrittene Reform zu verschieben. Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Bernd Baumann, beantragte die Rücküberweisung des Antrags der Koalitionsfraktionen in die Ausschüsse. Dies lehnten die anderen Fraktionen geschlossen ab.

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer betonte, das Verfahren sei vollkommen geordnet und das Parlament massiv beteiligt gewesen. Das Gesetz werde das Parlament in der Corona-Pandemie stärken. Jan Korte von der Partei die Linke sagte mit Blick auf die AfD, dies sei kein Gesetz, das in die Diktatur führe. Wer das behaupte, verhöhne die Opfer von Diktaturen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach in der Debatte über das Bevölkerungsschutzgesetz von einem "Jahrhundertereignis" und betonte in seiner Rede in Bezug auf immer wieder neu aufkeimende Gerüchte von Gegenern der Corona-Maßnahmen, es werde keine Impfpflicht geben.