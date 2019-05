Ab dem 1. August - also pünktlich zum Wintersemester und dem neuen Schuljahr - steigt der Förderungshöchstsatz beim Bafög um mehr als 17 Prozent. Die Steigerung erfolgt in zwei Stufen von derzeit 735 Euro auf künftig 861 Euro im Monat.

Auf die auch an Hochschulstandorten explodierenden Mieten reagiert die Bafög-Reform mit einem höheren Wohnungszuschlag. Der im BaföG-Höchstbetrag enthaltene Zuschlag für Studenten, die nicht mehr bei den Eltern leben, steigt von 250 auf 325 Euro.

Auch der Kreis der Bafög-Empfänger vergrößert sich. Zuletzt erhielten immer weniger Studierende Bafög, weil die Einkommen ihrer Eltern über den bestehenden Freibeträgen lagen. Mit der Bafög-Reform werden diese Freibeträge in drei Staffelungen angehoben: 2019 um sieben, 2020 um drei und 2021 um sechs Prozent. Damit können auch solche Studenten gefördert werden, deren Eltern bislang zu viel für eine Förderung verdient haben.

Seit 2015 müssen Studenten einen kassenindividuellen Zusatzbeitrag an ihre gesetzliche Krankenversicherung abführen. Das Bafög soll dies künftig berücksichtigen: So steigt der Krankenversicherungszuschlag von 71 auf 84 Euro, der Pflegeversicherungszuschlag von 15 auf 25 Euro. Wer älter ist als 30 Jahre und deshalb nicht mehr die vergünstigten Beiträge in der studentischen Krankenversicherung genießt, erhält einen höheren Zuschlag. Für die Krankenversicherung beträgt er 155 Euro, für die Pflegeversicherung 34 Euro.