Die Opposition hatte das Haushaltsgesetz heftig kritisiert. In der Auftaktdebatte am Dienstag warf der AfD-Politiker Peter Boehringer der Bundesregierung vor, auf Kosten kommender Generationen zu wirtschaften. FDP-Chef Christian Linder sagte in der Generaldebatte am Dienstag, die Bundesregierung gehe schlafwandlerisch auf eine drohende Wirtschaftskrise zu. Die Linke mahnte angesichts des steigenden Verteidigungshaushaltes, Deutschland brauche mehr Wohnungen statt Waffen. Die Grünen kritisierten die Ausgaben für den Klimaschutz als zu niedrig.