Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach von einer "Weltpremiere". Deutschland sei das erste Land, in dem digitale Anwendungen verschrieben werden könnten. Dies werde den Patientenalltag konkret verbessern, sagte der CDU-Politiker.

Das Gesetz, dass im Januar 2020 in Kraft tritt, sieht vor, dass Ärzte Apps verschreiben können, die dem Patienten etwa dabei helfen, Arzneimittel regelmäßig zu nehmen oder Blutzuckerwerte zu dokumentieren. Außerdem sollen Video-Sprechstunden besser genutzt werden. Patienten sollen leichter Praxen finden, die Online Sprechstunden anbieten.

Geregelt wird zudem, dass neben Arzt-Praxen auch Apotheken und Kliniken an die geplante Datenautobahn des Gesundheitswesens angeschlossen werden. Hierfür soll der Druck auf die Leistungserbringer erhöht werden. So wird etwa Ärzten, die sich nicht an die digitale "Telematik-Infrastruktur" anschließen lassen das Honorar um 2,5 Prozent gekürzt. Hebammen und Physiotherapeuten sowie Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen bleibt ein Anschluss freigestellt.