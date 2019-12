Der Bundestag hat zum Schutz von Schafen und anderen Weidetieren eine leichteren Abschuss von Wölfen beschlossen. In der namentlichen Abstimmung votierten 361 Abgeordnete für den Gesetzentwurf von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), 275 Parlamentarier lehnten die Neuregelungen ab.

In einer Gegend sollen zudem so lange Wölfe geschossen werden können, bis es keine Attacken mehr gibt - auch wenn dafür ein ganzes Rudel getötet wird. Jeder Abschuss muss aber einzeln von den Länderbehörden genehmigt werden.



Die bisherige Anforderung für einen Abschuss wurde indes herabgesetzt. War bisher von "erheblichen Schäden" die Rede, soll künftig die Abwendung "ernster wirtschaftlicher Schäden" reichen. Damit können auch Hobbyschäfer Entschädigungen erhalten, wenn Wölfe zuschlagen. Füttern und Anlocken der Tiere soll verboten werden, damit Wölfe sich nicht an Menschen gewöhnen.