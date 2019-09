Geplant ist, auf dem Gelände der früheren MfS-Zentrale in Berlin-Lichtenberg, auf dem derzeit auch die Zentrale der Stasi-Unterlagen-Behörde untergebracht ist, ein Archivzentrum zu errichten. Neben den Stasi-Akten sollen dort auch die Bestände der zentralen DDR-Behörden, das Archiv der SED sowie der Massenorganisationen gelagert werden.

Künftig soll es außerdem in jedem ostdeutschen Bundesland nur noch einen Archivstandort für die Stasi-Unterlagen geben. Bislang hat die Behörde des Bundesbeauftragten 15 Außenstellen - in jeder früheren DDR-Bezirkshauptstadt sowie in Berlin eine.