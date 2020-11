Dass die trotzdem verschwinden wird, begrüßt Viola Wohlgemuth von Greenpeace. Die Plastiktüte sei einfach ein Symbol für das Einmalverwenden. Und sie plädiert für das genaue Gegenteil: Die Mehrweg-Nutzung. Wohlgemuth fordert deshalb viel weitreichendere Schritte – eine richtige Verpackungswende: "Wir brauchen klare Reduktionsquoten in Deutschland und es muss klar sein: Wir müssen wegkommen von dieser ganzen Idee Single-use, Einmalverpackung. Wir brauchen Mehrweg. Das, was wir in Deutschland ganz normal für Bierflaschen seit Kindheitstagen eigentlich kennen."