Entlastung für Familien Bundestag beschließt Kindergelderhöhung

Auch der Kinderfreibetrag wird um 576 Euro auf 8.388 Euro angehoben. Dieser wird ab einer bestimmten Einkommenshöhe alternativ zum Kindergeld gewährt. Mit dem Gesetz wird auch der steuerliche Grundfreibetrag um 336 Euro auf 9.744 Euro angehoben, in einem zweiten Schritt dann 2022 noch einmal um 240 Euro auf 9.984 Euro.

Zudem gibt es Erleichterungen im Steuertarif zum Ausgleich für die sogenannte kalte Progression. Diese beschreibt den Effekt, dass Einkommenssteigerungen in Verbindung mit der Inflation durch den progressiven Steuertarif teilweise aufgezehrt werden. Angehoben wird auch der Höchstbetrag für die steuerliche Abzugsfähigkeit von Unterhaltsleistungen.

Die Gesamtkosten für das höhere Kindergeld und die übrigen Steuererleichterungen beziffert die Regierung in der vollen Jahreswirkung auf knapp zwölf Milliarden Euro, davon gut fünf Milliarden Euro für den Bund. Linke und Grüne kritisierten, dass Gutverdiener über die Freibeträge stärker entlastet werden als Familien, die das Kindergeld beziehen. Zudem gingen Eltern, die Hartz-IV-Leistungen beziehen, leer aus. Der Sozialverband VdK schloss sich der Kritik an und erklärte, auch Alleinerziehende profitierten kaum, da das Kindergeld auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet werde.

Der Bundestag hat am Donnerstag wichtige Beschlüsse für Familien gefasst. Bildrechte: dpa

Ungefähr verdoppelt werden die Behinderten- und Pflegepauschbeträge für die Steuer. "Die Erhöhung vermeidet in vielen Fällen den aufwendigen EInzelnachweis von Aufwendungen", heißt es dazu in der Begründung des Gesetzentwurfs. Anspruchsvoraussetzungen werden für die Empfänger in einigen Punkten gelockert. Die anrechenbaren Beträge sind jeweils vom Ausmaß der Behinderung beziehungsweise vom Pflegegrad abhängig. Sie können beim Behinderten-Pauschbetrag bis zu 2.840 Euro betragen, für Behinderte Menschen, die hilflos sind sowie für Blinde sind es künftig 7.400 Euro. Der Pflege-Pauschbetrag steigt auf bis zu 1.800 Euro.