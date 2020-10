Länderkammer Bundesrat wählt neuen Präsidenten

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff amtiert bald als Bundesratspräsident. Am heutigen Morgen soll er bei einer Sitzung der Länderkammer in Berlin gewählt werden. Der Bundesrat will aber auch über die Reform der KFZ-Steuer abstimmen. Außerdem soll es um eine Milliardenspritze des Bundes für Krankenhäuser gehen. Zeitgleich kommt der Bundestag zusammen und setzt seine Sitzungswoche fort.