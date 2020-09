Nach dem Start der elektronischen Patientenakte zum 1. Januar 2021 soll diese schrittweise mehr Funktionen bekommen. Der Bundesrat stimmte einem entsprechenden vom Bundestag beschlossenem Gesetz zu. Neben Arztbefunden und Röntgenbildern sollen ab 2022 auch der Impfausweis, der Mutterpass, das gelbe Untersuchungsheft für Kinder und das Zahn-Bonusheft digital gespeichert werden können. Zugleich werden mit dem Beschluss schwächere Regeln für den Zugriff auf gespeicherte Daten gebilligt. So können zunächst alle Ärzte auf alle Daten zugreifen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber kritisierte dies und will alle gesetzlich Versicherten dazu informieren. Erst ab 1. Januar 2022 ist die Möglichkeit vorgesehen, auch für jedes Dokument einzeln festzulegen, welcher Arzt es sehen kann.

Tabakkonzerne dürfen künftig nur noch in eng begrenzten Ausnahmefällen für ihre Produkte werben. Der Bundesrat billigte nach jahrelanger Verzögerung ein entsprechendes Gesetz. So darf Kinowerbung für Tabakprodukte ab dem 1. Januar nur noch in Filmen laufen, die nicht für Jugendliche freigegeben sind. Außenwerbung für Tabakprodukte - etwa in Form von Plakaten - wird verboten. Lediglich an Tabakfachgeschäften darf diese noch angebracht werden. Die Einschränkungen sollen stufenweise umgesetzt werden - sie gelten ab dem 1. Januar 2022 für Tabakwaren, ab dem 1. Januar 2023 für Tabakerhitzer und ab dem 1. Januar 2024 für elektronische Zigaretten.