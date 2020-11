In einer Aktuellen Stunde am Freitagvormittag im Bundestag ist der AfD vorgeworfen worden, eine gezielte Strategie zur Beschädigung des Parlaments zu verfolgen. Anlass waren Störaktionen der Gäste von drei AfD-Abgeordneten bei der Abstimmung über das Infektionschutzgesetz im Bundestag am Mittwoch. Gegen die Neuregelung wurde am selben Tag in Berlin demonstriert, wobei es auch Ausschreitungen gab.