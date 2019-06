Der Chemnitzer CDU-Abgeordnete Frank Heinrich schilderte, Mitbürger hätten sich wegen ihres Aussehens damals nicht mehr sicher gefühlt. Unbeteiligte und Freunde von ihm seien wegen ihres Aussehens bedroht worden. Heinrich sagte in Richtung AfD: "Ich fordere Sie auf, stellen Sie endlich die Instrumentalisierung der Ereignisse in Chemnitz ein."

Chemnitz war im vergangenen Sommer bundesweit durch Demonstrationen und fremdenfeindliche Übergriffe in die Schlagzeilen geraten. AfD-Spitzenvertreter zogen gemeinsam mit Rechtsextremen durch die Straßen. Auslöser war eine tödliche Messerattacke auf einen 35 Jahre alten Deutschen am 26. August in der Stadt. In einem Strafverfahren wird gegen einen Syrer wegen Totschlags verhandelt.