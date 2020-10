Debatte Wie der Bundestag 30 Jahre Deutsche Einheit sieht

Hauptinhalt

Mit einer emotionalen Debatte haben am Freitag Abgeordnete im Bundestag an die Friedliche Revolution in Ostdeutschland erinnert und erklärt, was nach 30 Jahren Deutsche Einheit noch zu tun sei. Finanzminister Scholz sprach von einer "Erfolgsgeschichte", Co-AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla forderte eine "Sonderwirtschaftszone Ost" und Linken-Fraktionschef Bartsch nannte es einen "Skandal", wie wenig Ostdeutsche in repräsentativen Positionen seien.