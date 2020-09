Bundeskanzlerin Angela Merkel geht davon aus, dass Deutschland in der Corona-Krise vor einer "schwierigen Phase" steht. In der Debatte um den Haushalt für das kommende Jahr sagte Merkel im Bundestag, jetzt kämen die schwierigen Monate. Die Neuinfektionen stiegen bereits deutlich an. Deswegen seien die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern richtig. So könne man verhindern, dass die Situation außer Kontrolle gerate. Merkel betonte, die Pandemie sei noch nicht vorbei. Alle Bürger sollten deshalb die Corona-Regeln befolgen, also Abstand wahren und Hygienevorgaben einhalten.