Der AfD gehe es mit ihrem Antrag nicht darum, eine Gesetzeslücke zu schließen, ist sich der CDU-Politiker Ingmar Jung sicher. Denn die Rechtsnorm sei schon eindeutig. Im Volksverhetzungsparagrafen gehe es um den Schutz des öffentlichen Friedens, der durch Angriffe auf "Teile der Bevölkerung" gefährdet wird. Unerheblich sei in diesem Zusammenhang, ob es sich dabei um Deutsche oder Ausländer handele, so der CDU Politiker weiter. Die AfD versuche hier etwas anderes zu suggerieren: "Und dann behaupten Sie einfach, die deutsche Justiz möchte die Deutschen dort ausnehmen und schützt nur die Ausländer. Dafür gibt es keinen einzigen Beleg. Wenn Sie ein Urteil kennen, dann legen Sie es bitte vor."

Was die AfD als Belege für Volksverhetzung anführe, seien juristisch betrachtet überwiegend Beleidigungen, meint der FDP-Politiker Jens Marten. Und die im Antrag der AfD vorgenommene Unterscheidung von Gesamtbevölkerung und Volk sei lediglich sinnfreies Wortgeklingel. Der Gesetzesentwurf sei ein Musterbeispiel für die Methode der AfD - der Methode von Nationalpopulisten - und ihrem Erzählmuster, so der FDP Politiker in seiner Rede im Bundestag. Das Erzählmuster laute: "Wir sind alle Opfer. Diesmal von Fremden. Die Fremden sind böse und deswegen müssen wir sie ausgrenzen." Deswegen bastele die AfD an einem Teutonen-Schutzparagrafen.