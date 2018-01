Auf dem Tisch liegen mehrere Gesetzentwürfe der Parteien. So möchte die FDP den Familiennachzug ebenfalls weiter aussetzen, will aber keine Obergrenze für Härtefälle. Die AfD plädiert dafür, den Nachzug auf Dauer zu stoppen, während die Grünen ihn unbegrenzt erlauben möchten. Die Position der Grünen teilt auch Linken-Politikerin Ulla Jelpke: "Wer das Grundrecht auf Familienschutz in Frage stellt, spaltet nicht nur unsere Gesellschaft, sondern macht auch jegliche Integration kaputt. Und das geht gar nicht!"

Bundesinnenminister Thomas de Maizière wirbt in der Frage um den Familiennachzug für einen Kompromiss. Bildrechte: dpa

Bundesinnenminister Thomas de Maizière wirbt dagegen für einen Kompromiss. Danach könnte die neue Regierung den Familiennachzug wieder erlauben, allerdings nur für maximal 1.000 Angehörige pro Monat. Was natürlich nur im Fall von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus gilt, wie de Maizière erklärt: "Der Status subsidiär geschützter Menschen ist rechtlich ein Status auf Zeit. Wer keinen Schutz mehr in Deutschland benötigt, soll wieder in seine Heimat zurückkehren. Wer jedoch Angehörige nachholt, dessen Aufenthalt verfestigt sich. Freiwillige Ausreisen oder Rückführungen werden damit - auch das gehört zur Wahrheit - deutlich erschwert. Solche Signale wollen wir vermeiden, auch wegen der Sogeffekte."



Die Sozialdemokraten sehen das anders, müssten die Kröte aber wohl schlucken, wenn sie in die Große Koalition gehen würden. SPD-Innenpolitikerin Eva Högl erklärt, dass ihre Partei dem Antrag nur zustimmen werde, wenn der Familiennachzug ab 31. Juli 2018 wieder möglich würde, weil der eben auch für subsidiär Schutzbedürftige gelten müsse: "Deshalb ist aus SPD-Sicht das Ergebnis der Sondierungen nicht zufriedenstellend, aber immerhin ein Kompromiss, mit dem Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte wieder möglich wäre."