Die AfD versucht am Donnerstag zudem in einem zweiten Wahlgang mit nunmehr dem vierten Kandidaten, einen Vize-Präsident für den Bundestag zu stellen. Bisher hatte keiner der Kandidaten genügend Stimmen erhalten. Auch Paul Podolay, der sich am Donnerstag erneut zu Wahl stellt, hatte Anfang Oktober in einem ersten Wahlgang nicht genügend Stimmen erhalten.