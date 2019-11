Angehörige von pflegebedürftigen Menschen sollen sich künftig nur noch in seltenen Fällen an den Pflegekosten beteiligen. Der Bundestag verabschiedete am Donnerstag ein entsprechendes Gesetz. Dies sieht vor, dass Kinder pflegebedürftiger Eltern erst ab einem Bruttoeinkommen von 100.000 Euro im Jahr finanziell belastet werden sollen.