Der sächsische Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß wird über das Gesetz mit abstimmen. Er erklärt, was diese Paare künftig tun müssen, um das gemeinsame Sorgerecht für Stiefkinder zu bekommen: "Dass man jetzt hinschaut bei einer Lebenspartnerschaft: Ist das eine gefestigte Partnerschaft, wo Partner zusammenleben, also vier Jahre zusammenleben, damit man sieht: Es ist wirklich nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, also nicht nur eine Gemeinschaft, wo Leute aus dem gleichen Kühlschrank essen, sondern wirklich eine Gemeinschaft, die auch zusammenlebt."

Unverheiratete Paare profitieren also davon. Doch für verheiratete lesbische Paare wird die Situation schwieriger. Denn auch sie müssen sich dann von den Behörden überprüfen lassen. Und das, obwohl das Kind, das sie zur Welt bringen, in der Ehe geboren wurde. Der Grund: Kinder, die innerhalb einer lesbischen Ehe geboren werden, werden rechtlich für eine der beiden Frauen wie Stiefkinder behandelt. Die Frau muss das Kind als Stiefkind adoptieren. Das heißt: Zu den jetzigen bürokratischen Hürden kämen mit dem neuen Gesetz weitere dazu.

So erzählt es Nancy Schmidt, Vorstandsmitglied des Lesben- und Schwulenverbands Sachsen. "Also als Beispiel müssen beide Mütter einen Lebensbericht schreiben oder eine Art Rechenschaftsbericht. Und da fragt man sich wirklich: Mit welchem Recht wird hier die Mutterschaft in Frage gestellt? Oder es wird ein Hausbesuch gemacht bei den Müttern zu Hause und dann kommt natürlich auch die Frage auf: Was hat das für eine Bedeutung? Was soll damit bewiesen werden oder eben auch nicht?"