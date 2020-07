Vorstandschef Braun trat am 19. Juni zurück, stellte sich danach der Justiz und kam auf Kaution wieder frei. Bildrechte: dpa

Am Wochenende war bekannt geworden, dass sich das Bundeskanzleramt noch im Herbst 2019 für Wirecard und dessen damals geplanten Markteintritt in China eingesetzt hatte, obgleich bereits seit Februar 2019 die Finanzaufsichtsbehörde Bafin möglichen Marktmanipulationen beim Finanzdienstleister nachging.



Wirecard hatte im Juni eingestanden, dass in der Jahresbilanz 1,9 Milliarden Euro fehlen und das Geld vermutlich gar nicht existiert. Der Börsenkurs des Dax-Konzerns stürzte ab, Konzernchef Markus Braun trat zurück, das Unternehmen meldete Insolvenz an. In dem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft München.