In der Haushaltsdebatte des Bundestags ist am Mittwoch über die Politik der Regierung gestritten worden. Dazu diente traditionell die Debatte über den Etat des Kanzleramts. Als größte Oppositionsfraktion hatte die AfD zuerst das Wort.

Merkel verteidigte das Ziel der "schwarzen Null" im Haushalt, also dessen Finanzierung ohne Aufnahme neuer Schulden. Ein ausgeglichener Haushalt sei in Zeiten niedriger Zinsen selbstverständlich. Trotzdem seien die Investitionen auf Rekordniveau, nicht zuletzt durch das Klimapaket. Die Regierung habe im Moment des weltweiten konjunkturellen Abschwungs aber auch Verbesserungen beim Kindergeld, den Abbau des Solidarzuschlags, Verbesserung in der Pflege und bei den Renten und eine Mindestausbildungsvergütung auf den Weg gebracht.