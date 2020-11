Neue Struktur mit neuen Standorten

Der parteiübergreifend erarbeitete Gesetzentwurf stand auf einer breiten parlamentarischen Basis, was sich auch in der Debatte vor der Abstimmung zeigte. Eingangs betonte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), dass die Eingliederung der Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv keineswegs ein "Schlusspunkt ist, sondern die Fortsetzung der Aufarbeitung unter gesamtdeutschen Vorzeichen". Die Regelungen zur und das Recht auf Akteneinsicht blieben erhalten.

Die Stasi-Unterlagen bleiben am zentralen Standort Berlin sowie den regionalen Standorten Erfurt, Frankfurt (Oder), Halle, Leipzig und Rostock. Außerdem werden sie wie bisher oder teilweise neu in Außenstellen in Chemnitz, Cottbus, Dresden, Gera, Magdeburg, Neubrandenburg, Schwerin und Suhl einsehbar sein. Die Akten werden digitalisiert und auf diese Weise künftig auch erstmals in Westdeutschland zugänglich gemacht, nämlich an den Standorten des Bundesarchivs in Koblenz, Freiburg, Bayreuth und Ludwigsburg.

Debatte über Bedeutung der Umstrukturierung

Die AfD hatte zuvor von einer "Beerdigung" der Stasi-Unterlagenbehörde gesprochen und in der Aussprache die Befürchtung geäußert, dass das Bundesarchiv hauptsächlich Quellen verfügbar mache, aber keine eigene Forschung betreibe. Die SPD-Abgeordnete Katrin Budde aus Sachsen-Anhalt wies das als unbegründet zurück. Es gebe auch auf Basis der neuen Regelung einen "angemessenen und guten Bildungsauftrag". In Richtung der AfD-Fraktion sagte Budde, es werde in jedem Bundesland eine Außenstelle mit Archiv geben und eine oder mehrere Außenstellen ohne Archiv.

Neu: Bundesbeauftragter für Opfer der SED-Diktatur