Der Apothekerverband ABDA warnt immer wieder vor Lieferengpässen bei gängiger Medizin wie Schilddrüsenarzneien, Medikamenten gegen Gicht oder Ibuprofen-Schmerzmitteln. Nach Angaben des Verbandes sind die Ursachen vielschichtig. So würden Wirkstoffe aus Kostengründen oft in Ländern wie China oder Indien produziert. Stehe dort die Produktion still oder werde eine Charge aus Qualitätsgründen nicht freigegeben, treffe das auch große Hersteller in Europa.